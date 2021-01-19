В Алжире и Марокко выпал снег

В пустыне на территории Алжира и Марокко выпал снег. В этом сезоне осадки в регионе были особенно обильными, передает телеканал «Известия». В результате песок покрылся изморозью и сугробами. Непогода создала проблемы с дорожным движением и доставкой товаров, зато благодаря снегопадам оживились зимние курорты, такие как Ифран и Азру.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.