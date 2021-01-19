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ФРГ подтвердила санкции США против трубоукладчика «Северного потока — 2»

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В правительстве Германии подтвердили введение санкций США против судна-трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом 18 января сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя министерства экономики и энергетики ФРГ.

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«Это объявление о введении санкций в отношении российского корабля. Мы с сожалением принимаем к сведению это объявление», — сказал представитель ведомства.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Россия подготовилась к тому, что США намерены ввести санкции в отношении «Фортуны».

«Я думаю, что помешать строительству санкции вряд ли смогут. Пока что все эти санкции приведут к тому, что после завершения строительства могут возникнуть проблемы», — цитирует его RT.

Ранее в понедельник стало известно, что правительство США планирует ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве «Северного потока — 2», и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

В свою очередь правительство Германии восприняло с сожалением данное решение властей США.

К настоящему времени из примерно 2460 км трубопровода завершено более 2300 км.

«Северный поток — 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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