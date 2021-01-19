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В центре Нью-Йорка начались стычки с полицией и массовые задержания
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В центре Нью-Йорка начались стычки с полицией и массовые задержания

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В центре Нью-Йорка начались столкновения между активистами Black Lives Matter и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила корреспондент «Известий» с места событий.

Активисты собрались на демонстрацию, приуроченную ко дню памяти Мартина Лютера Кинга, который отмечается в США каждый третий понедельник января. Однако в ходе акции начались столкновения с полицией.

«Протестующие прошли в центр Манхэттена из Бруклина и здесь перегораживают движение. Сейчас полиция сделала объявление: если они не освободят дорогу, будут проводить задержания. Протестующие говорят: «Это наши улицы. Если мы прошли мост, мы здесь останемся», — рассказала корреспондент «Известий».

Сообщается о задержании по меньшей мере 25 человек.

18 января в Ричмонде (штат Вирджиния, США) десятки вооруженных американцев вышли к зданию местного Капитолия в защиту второй поправки к конституции Соединенных Штатов, которая обеспечивает право на свободное ношение оружия.

В стрелковой ассоциации США, которая объединяет сторонников прав граждан на ношение оружия, опасаются, что избранный президент страны Джо Байден может ликвидировать вторую поправку.

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