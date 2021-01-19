Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Стало известно о планах Трампа на последний день президентства
Мир
Байден предложил послу США в РФ Салливану временно сохранить пост
Общество
Минтруд предложил опробовать удаленную медико-социальную экспертизу
Мир
В ДНР назвали неизбежной эскалацию боевых действий из-за позиции Украины
Общество
Пропавших после схода лавины в Домбае четверых людей нашли живыми
Экономика
Газовоз с Ямала впервые в январе прошел Севморпуть без ледокола
Спорт
Экс-тренер сборной России по хоккею объяснил перенос ЧМ влиянием политики
Мир
Медведчук спрогнозировал восстановление отношений России и Украины
Экономика
Россияне оценили комфорт на пенсии в 45,6 тыс. рублей в месяц

Десятки сторонников свободного ношения оружия провели акцию в Ричмонде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десятки вооруженных американцев вышли к зданию Капитолия в Ричмонде (штат Вирджиния, США) в защиту второй поправки к конституции Соединенных Штатов, которая обеспечивает право на свободное ношение оружия. Об этом 18 января сообщил телеканал CNN.

Однажды и в Америке: как Дональд Трамп довел толпу до исступления
Однопартийцы начали отворачиваться от действующего президента на фоне вспышки насилия в Вашингтоне

В стрелковой ассоциации США, которая объединяет сторонников прав граждан на ношение оружия, опасаются, что избранный президент страны Джо Байден может ликвидировать вторую поправку. В акции принимают участие представители таких радикальных движений, как Proud Boys и Boogaloo Bois.

Подобные акции проводятся ежегодно в рамках, так называемого «Дня лобби», проводимого в защиту второй поправки.

Ранее, 11 января, власти штата Мичиган в США выступили за запрет открытого ношения огнестрельного оружия на территории местного Капитолия.

Обсуждение по запрету открытого ношения оружия началось еще в 2020 году, после акций протеста против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в Мичигане. Тогда сотни вооруженных протестующих ворвались в Капитолий штата. Власти снова вернулись к этому вопросу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021