Десятки сторонников свободного ношения оружия провели акцию в Ричмонде

Десятки вооруженных американцев вышли к зданию Капитолия в Ричмонде (штат Вирджиния, США) в защиту второй поправки к конституции Соединенных Штатов, которая обеспечивает право на свободное ношение оружия. Об этом 18 января сообщил телеканал CNN.

В стрелковой ассоциации США, которая объединяет сторонников прав граждан на ношение оружия, опасаются, что избранный президент страны Джо Байден может ликвидировать вторую поправку. В акции принимают участие представители таких радикальных движений, как Proud Boys и Boogaloo Bois.

Подобные акции проводятся ежегодно в рамках, так называемого «Дня лобби», проводимого в защиту второй поправки.

Ранее, 11 января, власти штата Мичиган в США выступили за запрет открытого ношения огнестрельного оружия на территории местного Капитолия.

Обсуждение по запрету открытого ношения оружия началось еще в 2020 году, после акций протеста против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в Мичигане. Тогда сотни вооруженных протестующих ворвались в Капитолий штата. Власти снова вернулись к этому вопросу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне.