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Названа новая категория россиян с правом на досрочную пенсию

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Работавшие с коронавирусными пациентами медики смогут досрочно выходить на пенсию, рассказала 18 января на пресс-конференции зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

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«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — цитирует ее «Национальная служба новостей».

Вместе с этим медицинским сотрудникам станет доступна льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей. Эта выплата может доходить до 375 тыс. рублей.

Кроме того, работники коронавирусных стационаров получат возможность приватизировать жилье, если у них будет для этого определенный профессиональный стаж.

О том, что медикам, боровшимся с COVID-19, хотят разрешить досрочный выход на пенсию, «Известиям» рассказали в «Единой России» летом 2020 года. Тогда законодатели организовали общественное обсуждение возможных изменений в трудовом законодательстве в связи с пандемией.

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