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Поселок на Камчатке присыпало вулканическим пеплом

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В результате извержения вулкана Ключевской камчатский поселок Козыревск Усть-Камчатского муниципального района засыпало пеплом. Об этом во вторник, 19 января, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

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Выброс пепла вулкана произошел вечером в понедельник, 18 января. По данным сейсмической станции, на северном склоне вулкана зафиксировали резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания. Это привело к мощному пепловому выбросу над вулканом.

Как сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, пеплопад продолжался в населенном пункте не менее часа, пишет RT. В результате произошедшего угрозы для населения нет, отмечает телеканал «Звезда». Продолжения пеплопада не наблюдается. Горожанам посоветовали закрыть двери и окна, а также не выходить на улицу без необходимости.

В МЧС отметили, что международные трассы движения воздушных судов в указанном районе и в районе вулкана не проходят. Согласно информации вулканологов, Ключевской продолжает находиться в активной стадии извержения, угрозы населенным пунктам нет.

Туристических групп у горы не зарегистрировано, но граждан предупреждают, что при выбросе около вулкана превышена концентрация ядовитых газов, а пепел может вызвать аллергическую реакцию, пишет сайт aif.ru.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии, отмечает «Газета.ру».

В декабре вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км. Пепловый шлейф распространился на 42 км к северо-востоку от вулкана. Незначительное выпадение пепла, толщиной до 0,5 мм, зафиксировали в некоторых районах поселка Усть-Камчатска.

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