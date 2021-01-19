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Кодекс поведения в родительских чатах разработают на Алтае

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В Алтайском крае могут ввести отдельную ответственность для родителей за оскорбление учителей. Соответствующие изменения внесут в проект закона «О статусе педагогического работника». Об этом стало известно на заседании рабочей группы по подготовке проекта ко второму чтению, которое проходило в краевом министерстве образования и науки.

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Как уточняет altapress.ru, статья законопроекта, которая посвящена защите учителей, фиксирует право педагога на защиту чести и достоинства и обязанность органов власти, школ и профсоюзов обеспечить условия для защиты доброго имени учителей.

Педагоги отмечают, что хотели бы получить законную защиту от родителей, которые жалуются во все инстанции, объяснили в региональном министерстве.

Кроме того, в проекте содержится отдельная ответственность для родителей за оскорбления педагогов в родительских чатах.

Авторы инициативы предлагают министерству и представителям родительского сообщества разработать этический кодекс поведения в таких чатах.

В ведомстве считают, что это должен быть отдельный документ.

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