США введут санкции против судна «Фортуна», пишет газета «Хандельсблат» со ссылкой на собственные источники. Ограничения коснутся и владельца трубоукладчика, уточняет телеканал «Известия».

Отмечается, что об этом американские партнеры уведомили правительство ФРГ. США впервые переходят от угроз санкций к их применению. Судно «Фортуна» должна достраивать «Северный поток – 2».

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