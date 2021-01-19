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ЦБ планирует развить институт информаторов

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Центробанк рассматривает возможность развития института информаторов. Предполагается, что сотрудники финансовых организаций будут сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Это следует из информационного доклада «Направления защиты прав потребителей финуслуг» (есть у «Известий»).

Регулятор проанализировал опыт иностранных регуляторов в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг — в частности, Financial Conduct Authority (Великобритания) и Consumer Financial Protection Bureau (США), рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

«Эти регуляторы получают сведения о нарушении прав граждан от лиц, которые в силу служебных обязанностей либо по иному основанию располагают информацией о фактических или потенциальных нарушениях прав потребителей финансовых услуг финансовыми организациями», — уточнили в ЦБ.

Сейчас Банк России апробирует аналогичный механизм для повышения эффективности противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке, рассказали в пресс-службе регулятора.

В 2020 году на официальном сайте ЦБ в разделе «Контактная информация» был размещен сервис, позволяющий работникам финорганизаций, в том числе бывшим, сообщить о возможном нарушении их работодателями прав потребителей финуслуг. Такая возможность существует и в отношении профессиональных кредиторов (банков, МФО), страховых компаний и финансовых организаций, задействованных в сфере рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, пояснили в ЦБ.

Сервис полностью анонимный, чтобы информаторы не опасались ответных действий со стороны работодателя. Сообщения о нарушениях не подразумевают вознаграждения для заявителя.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Защита сообщением: ЦБ планирует развить институт информаторов

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