Эксперты предупредили о риске блокировки тысяч сервисов в России со стороны Amazon

Тысячам отечественных компаний, которые пользуются услугами облачного провайдера Amazon, может угрожать принудительное отключение от серверов, считает ряд экспертов. К такому выводу они пришли после того, как Amazon прекратила обслуживание соцсети Parler.

У Amazon есть техническая возможность легко отключить от своих серверов российские приложения или сайты, сказал сооснователь Postgres Professional (разрабатывает системы управления базами данных с открытым кодом) Иван Панченко. С ним согласились ведущий консультант iKS-Consulting (занимается анализом рынков телекоммуникаций и IT) Станислав Мирин и генеральный директор компании Aerodisk (разрабатывает системы хранения данных и технологические решения для облачных провайдеров) Вячеслав Володкович.

«Любой облачный провайдер вправе в одностороннем порядке прекратить оказание услуг по тем или иным причинам. Неважно, российская это компания или зарубежная. Причем в основе такого решения будут лежать требования, обоснованные законом или правилами оказания услуг», — сказал Вячеслав Володкович.

В России Amazon Web Services (AWS) оказывает услуги через локальных партнеров — реселлеров серверных мощностей, крупнейшие из которых — Softline и Selectel. Услугами AWS в том или ином виде пользуются тысячи организаций в нашей стране, оценили в Softline.

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Заоблачная угроза: Amazon может заблокировать тысячи сервисов в России