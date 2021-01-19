Небензя призвал США прекратить «бряцание оружием» на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал США прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке и процитировал в этой связи американского общественного деятеля Мартина Лютера Кинга. Об этом 18 января сообщил ТАСС.

Дипломат постпредства США Родни Хантер в ходе заседания Совбеза, на котором обсуждался вопрос сотрудничества ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ), раскритиковал действия «режимов Сирии и Ирана» на Ближнем Востоке и привел цитату Кинга о том, что «ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это».

«В день памяти Мартина Лютера Кинга я бы хотел вслед за нашими американскими коллегами вспомнить другую его цитату, которую они, видимо, не любят воспроизводить: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели». Необходимо прекратить бряцание оружием и провоцировать гонку вооружений в регионе», — сказал в ответ Небензя.

Он напомнил Совбезу о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, которая представляет собой «приглашение к диалогу», в котором ЛАГ может сыграть важную роль в противовес «приглашению в войне».

День памяти Мартина Лютера Кинга, убитого в 1968 году, отмечается в США в третий понедельник января.

Ранее, 25 ноября, Небензя заявил, что Россия продолжит борьбу с террористами в Сирии, несмотря на призывы Запада ввести режим прекращения огня с ними.