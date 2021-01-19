Россияне оценили комфорт на пенсии в 45,6 тыс. рублей в месяц

Россияне, которые в обозримом будущем уйдут на заслуженный отдых, назвали блага, которые хотели бы иметь на пенсии. Как показал опрос граждан 45-60 лет, для достойной жизни после окончания трудовой деятельности им нужно собственное жилье (98% респондентов), качественная медицина, в том числе платная (97%), полноценное питание не только дома, но и в кафе и ресторанах (96%), возможность заниматься спортом или другим хобби (96%), современная бытовая техника (95%), доступ к культурным ценностям (театрам, выставкам, книгам и т. д., 95%) и возможность самостоятельно организовывать свою жизнь (90%).

Как выяснил НПФ Сбербанка, медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, респонденты оценили в 45,6 тыс. рублей. Что примерно в три раза больше, чем средняя пенсия на этот год.

Однако в ряде городов стоимость комфортного существования старшего поколения значительно превышает эту цифру. Москвичи оценивают свой комфорт на пенсии в 65,1 тыс. рублей в месяц, владивостокцы — в 57,1 тыс., петербуржцы — в 55,4 тыс, хабаровчане — в 52,4 тыс.

Самыми непритязательными оказались жители Рязани: они полагают, что для достойной жизни на пенсии достаточно 38,5 тыс. Относительно небольшие запросы у жителей Ульяновска (38,6 тыс), Астрахани (38, 8 тыс) и Пензы (39,9 тыс).

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Есть, лечиться, любить: россияне назвали приоритеты на пенсии