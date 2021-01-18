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После схода лавины в КЧР остается неизвестной судьба двух человек

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После схода лавины в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии неизвестной остается судьба двух человек. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России 18 января.

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«Устанавливается местонахождение двух человек. Организована работа телефона горячей линии, всего поступило 29 звонков», — указали в ведомстве.

Ранее в понедельник источник агентства в экстренных службах сообщил, что несколько человек, которые могли быть на пути схода лавины, нашлись в гостинице.

«Несколько человек, которые могли оказаться на пути лавины, нашлись в гостинице. Они не пострадали», — сказал собеседник агентства.

По его словам, выясняется, сколько человек может находиться под снегом. Отмечалось, что, по предварительным данным, их трое.

Днем в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара на горнолыжную трассу сошла снежная лавина. Снегом накрыло два вагончика с пунктом проката снаряжения. Было повреждено кафе. По предварительной информации МЧС, в момент происшествия на трассе могли находиться от четырех до 12 человек. РЕН ТВ уточняет, что людей было до 20, среди них были дети.

Шесть человек выбрались из-под снега. По официальным данным, один человек погиб, им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Очевидцы сообщали еще об одном погибшем.

ЧП произошло из-за того, что сотрудники ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» искусственно пытались обрушить лавину, чтобы спасти канатную дорогу. Это спровоцировало сход лавины на горнолыжную трассу.

В МЧС заявили, что поисково-спасательные работы приостановили из-за неблагоприятных метеоусловий. Работы возобновят с наступлением светлого времени суток.

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