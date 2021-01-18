Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Латвии заявили о способности провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Общество
При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»
Мир
Произведенная в Казахстане партия «Спутника V» прошла проверку в России
Мир
Полиция Капитолия возобновила работу КПП
Общество
В России выдали более 34 тыс. сертификатов о вакцинации от COVID-19
Происшествия
После схода лавины в КЧР остается неизвестной судьба двух человек
Мир
Причиной блокировки зданий комплекса Капитолия стал пожар поблизости
Мир
Медведчук спрогнозировал восстановление отношений России и Украины
Общество
Более 97% российских школьников вернулись к очному обучению

Южный военный округ получит сверхдальнобойные гаубицы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сверхдальнобойные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» поступят на вооружение Южного военного округа. Об этом в понедельник, 18 января, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

Кромешная «Мста»: на юг России придут роботизированные артустановки
В ближайшие годы ЮВО перевооружат на новейшую версию самоходных орудий

В настоящее время заканчиваются испытания опытной партии этих гаубиц, стреляющих на 70 и более километров новыми высокоточными снарядами. По своим возможностям они вдвое превосходят современные отечественные и зарубежные образцы.

Военный эксперт Владислав Шурыгин подчеркнул, что вся новейшая техника поступает сначала в Южный и Западный военные округа, которые граничат со странами НАТО. По его словам, артиллерия всегда была сильной стороной армии России, и высокоэффективные «Коалиции» продолжат эту традицию.

Отмечается, что особенностью гаубицы стал инновационный режим стрельбы «Шквал огня». Система управления способна обеспечить одновременное накрытие цели несколькими снарядами из одного орудия. В связи с этим каждый из них выстреливается по точно рассчитанной индивидуальной траектории под разными углами.

Кроме того, вместе с традиционной гусеничной версией «Коалиции-СВ» идет разработка и варианта, установленного на грузовики «КамАЗ». Таким образом, появляется возможность сохранить все достоинства дальнобойного орудия и автоматизированного боевого модуля, и при этом гаубица становится мобильнее при передвижении по обычным дорогам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021