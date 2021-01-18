Южный военный округ получит сверхдальнобойные гаубицы

Сверхдальнобойные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» поступят на вооружение Южного военного округа. Об этом в понедельник, 18 января, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

В настоящее время заканчиваются испытания опытной партии этих гаубиц, стреляющих на 70 и более километров новыми высокоточными снарядами. По своим возможностям они вдвое превосходят современные отечественные и зарубежные образцы.

Военный эксперт Владислав Шурыгин подчеркнул, что вся новейшая техника поступает сначала в Южный и Западный военные округа, которые граничат со странами НАТО. По его словам, артиллерия всегда была сильной стороной армии России, и высокоэффективные «Коалиции» продолжат эту традицию.

Отмечается, что особенностью гаубицы стал инновационный режим стрельбы «Шквал огня». Система управления способна обеспечить одновременное накрытие цели несколькими снарядами из одного орудия. В связи с этим каждый из них выстреливается по точно рассчитанной индивидуальной траектории под разными углами.

Кроме того, вместе с традиционной гусеничной версией «Коалиции-СВ» идет разработка и варианта, установленного на грузовики «КамАЗ». Таким образом, появляется возможность сохранить все достоинства дальнобойного орудия и автоматизированного боевого модуля, и при этом гаубица становится мобильнее при передвижении по обычным дорогам.

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