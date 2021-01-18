Около 200 человек эвакуировали из горящего общежития в Орле

Пожар произошел в общежитии университета в Орле. Из здания эвакуированы порядка 200 человек.

На место возгорания были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру сложности. К моменту их прибытия персонал эвакуировал жильцов из здания. Горение обнаружено в комнате на третьем этаже, сообщает InfoOrel.ru. Огонь охватил предметы мебели.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания будут устанавливать эксперты Испытательной пожарной лаборатории Орловской области.

Ранее сообщалось, что в поселке Большое Голоустное в Иркутской области пожар полностью уничтожил здание школы. С 18 января учебный процесс для 71 ученика организовал в две смены на турбазе, до места ребят довозит автобус. Принято решение о строительстве в поселке новой школы с детским садом на 110 мест. Ее откроют к 1 сентября.