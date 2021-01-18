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Ученики сгоревшей под Иркутском школы будут учиться на турбазе

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Для школьников из поселка Большое Голоустное в Иркутской области организовали учебный процесс на территории турбазы «Странник». Поручение начать обучение в кратчайшие сроки отдал губернатор Игорь Кобзев.

Между образовательным учреждением и турбазой был заключен договор безвозмездного пользования. С этого понедельника, 18 января, дети учатся на турбазе в две смены, а до места их довозит школьный автобус.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, пожар в школе произошел 25 ноября. Здание, где учился 71 школьник, полностью сгорело. Решен вопрос о строительстве в поселке новой школ — детского сада на 110 мест. Ее должны открыть 1 сентября этого года.

По словам регионального министра образования Максима Парфенова, сейчас в Роспотребнадзоре проходят согласование два варианта модульных быстровозводимых проектов. К 1 марта подготовят техническое задание. Стоимость строительства оценивается примерно в 340 млн рублей.

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