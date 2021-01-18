IIHF лишила Белоруссию права на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году

Чемпионат мира по хоккею – 2021 не будет проводиться в Минске. Об этом 18 января сообщили в Совете Международной федерации хоккея (IIHF).

«В связи с вопросами безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, Совет сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска является неизбежным», — говорится в сообщении на сайте организации.

Там уточнили, что, согласно уставу, совет вправе отозвать решение о проведении чемпионата из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу благополучия или безопасной свободы передвижения игроков, официальных лиц, зрителей и представителей СМИ.

Где пройдут перенесенные из Минска матчи, не уточняется.

По словам президента федерации Рене Фазеля, «прискорбно снимать заявку на совместное проведение турнира Минск–Рига. «В ходе этого процесса мы пытались продвигать идею чемпионата мира как инструмента примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Белоруссии, и найти правильный путь вперед», — сказал он.

По мнению президента Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса, на IIHF было оказано политическое давление.

«Та информация, которая шла последние недели, наверное, привела к такому решению совета. Потому что спонсоры некоторые отказываются, политическое давление есть. Скорее всего, совет принял мотивированное решение. Для нас [решение] не было неожиданностью, к тому всё шло», — рассказал он.

Из-за реакций белорусских властей на протесты в стране регулярные спонсоры чемпионата мира по хоккею — Nivea Men, Skoda и Liqui Moly — отказались поддерживать соревнование, если его матчи будут проходить в Минске. Фазель сообщил, что окончательное решение будет принято в течение недели.

Как сообщил член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, рассматриваются три варианта мест проведения будущего чемпионата: только Латвия, Латвия и Словакия, Дания и Латвия.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года был запланирован в период с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.