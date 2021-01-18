Эксперт заявила о войне Украины против своего же народа в Донбассе

Украинские вооруженные силы ведут войну на Донбассе против своего же народа. Об этом заявила украинский политический и общественный деятель и журналист Елена Бондаренко.

По словам эксперта, это можно расценивать как преступление «по морали и по закону».

«Мы воюем с теми, кто на эту войну не явился. Доказать присутствие регулярных войск невозможно. Из нашей украинской армии сделали преступницу.», — сказала Бондаренко в эфире телеканала «Наш».

Она также напомнила обстрелы Донецка с воздуха, которые осуществляли украинские военные в 2014 году.

«У нас что, какие-то особенные снаряды, которые вот очень точно летят и знают, куда они попадут, и где они на поражение сработают?» — спросила Бондаренко у ведущих.

Затем она отметила, что любой военнослужащий, находящийся в зоне конфликта на востоке Украины, нарушает присягу. Ведущие уточнили, что не поддерживают позицию Бондаренко, и все, сказанные в эфире, слова являются только ее личным мнением.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главная причина отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе состоит в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.

Он отметил, что для него сейчас важнее всего понять, «что себе думают французы и немцы, когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом» они не произносят ничего публичного, уходят «в тень, под корягу».

Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины с 2014 года. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ. При этом Украина отказалась от выполнения политических пунктов Минских соглашений, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности и добиваясь первоочередной передачи под свой контроль участка границы с РФ в зоне конфликта.