Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Стало известно о планах Трампа на последний день президентства
Мир
Telegram на прошлой неделе удалил сотни призывов к насилию в США
Мир
Минтруд предложил опробовать удаленную медико-социальную экспертизу
Мир
В ДНР назвали неизбежной эскалацию боевых действий из-за позиции Украины
Общество
Глава КЧР заявил о сохраняющейся лавиноопасности в регионе
Экономика
Газовоз с Ямала впервые в январе прошел Севморпуть без ледокола
Спорт
Экс-тренер сборной России по хоккею объяснил перенос ЧМ влиянием политики
Мир
Медведчук спрогнозировал восстановление отношений России и Украины
Экономика
Суд удовлетворил иск «Газпрома» к «Молдовагазу» о взыскании части долга
Сюжет:

Эксперт заявила о войне Украины против своего же народа в Донбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские вооруженные силы ведут войну на Донбассе против своего же народа. Об этом заявила украинский политический и общественный деятель и журналист Елена Бондаренко.

Застряли в переходе: Киев предложил новый план возвращения Донбасса
В команде Зеленского мечтают о люстрации, украинизации и отмене выборов

По словам эксперта, это можно расценивать как преступление «по морали и по закону».

«Мы воюем с теми, кто на эту войну не явился. Доказать присутствие регулярных войск невозможно. Из нашей украинской армии сделали преступницу.», — сказала Бондаренко в эфире телеканала «Наш».

Она также напомнила обстрелы Донецка с воздуха, которые осуществляли украинские военные в 2014 году.

«У нас что, какие-то особенные снаряды, которые вот очень точно летят и знают, куда они попадут, и где они на поражение сработают?» — спросила Бондаренко у ведущих.

Затем она отметила, что любой военнослужащий, находящийся в зоне конфликта на востоке Украины, нарушает присягу. Ведущие уточнили, что не поддерживают позицию Бондаренко, и все, сказанные в эфире, слова являются только ее личным мнением.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главная причина отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе состоит в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.

Он отметил, что для него сейчас важнее всего понять, «что себе думают французы и немцы, когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом» они не произносят ничего публичного, уходят «в тень, под корягу».

Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины с 2014 года. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ. При этом Украина отказалась от выполнения политических пунктов Минских соглашений, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности и добиваясь первоочередной передачи под свой контроль участка границы с РФ в зоне конфликта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021