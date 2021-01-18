Потепление до +1 прогнозируют в Татарстане

В Татарстане к концу недели ожидается значительное потепление. Температура воздуха поднимется до +1 градуса.

По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в республике ожидается снег. Температура воздуха составила –23...–28 градусов, при прояснениях возможно до –33 градусов. В дневные часы на дорогах образуется гололедица при температуре около –16...–21 градус.

Незначительное повышение температуры ожидается 20 января. Температура днем поднимется до –10...–15 градусов.

Согласно предварительным прогнозам, метели и снег вернутся в Татарстан 22 января. Ветер усилится до 15–20 м/с. При этом в дневные часы температура достигнет +1...–4 градусов. На востоке Татарстана ожидается до –8 градусов. Об этом пишет InKazan.ru.

В ночь на 23 января температура опустится до –16 градусов, днем же ожидается –1...–6 градусов.