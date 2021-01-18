Facebook и Instagram откроют представительства в Турции

Facebook и Instagram выполнят требование властей Турции о наличии представительства в стране в рамках принятого в республике закона о регулировании соцсетей. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян.

«За день до введения запрета на рекламу хочу сообщить нашим гражданам хорошие новости. Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране в соответствии с законом 7253 (о регулировании соцсетей), который вступил в силу с 1 октября 2020 года», — цитирует его Sputnik.Turkey.

Речь идет о принятом в июле 2020 года турецким парламентом законопроекте, согласно которому крупные соцсети с числом пользователей более 1 млн обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином. Количество пользователей Facebook и Instagram в республике превышает 30 млн человек.

В ноябре указанные соцсети, а также Twitter, YouTube, Periscope и TikTok были оштрафованы турецкими властями на 10 млн турецких лир (около $1,2 млн) за то, что представительства не были открыты в срок.

Кроме того, согласно закону, сообщения оскорбительного и клеветнического характера будут удалены без решения суда в течении двух суток. Также компании обязуются хранить все данные своих турецких клиентов на территории страны.

Штрафы за неудаление запрещенного контента соцсетями будут введены и в России с 1 февраля 2021 года. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил на последнем в осенней сессии заседании 25 декабря 2020 года.