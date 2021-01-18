Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
IIHF отказала Белоруссии в проведении чемпионата мира по хоккею 2021
Происшествия
В противолавинной службе подтвердили гибель одного человека в КЧР
Происшествия
Самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Жуковском
Мир
Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов
Общество
В Москве за четыре дня выпало более половины месячной нормы осадков
Мир
Здания комплекса Капитолия заблокировали из-за «внешней угрозы»
Общество
СК направил в суд дело обвиняемого в подготовке теракта в Москве
Общество
В «Ростехе» заявили о готовности модернизировать самолеты «открытого неба»
Общество
Минздрав призвал россиян старше 55 лет прививаться от COVID-19 в первую очередь

Более 30 пунктов вакцинации от COVID-19 откроют в Белгородской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белгородской области планируют развернуть более 30 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила замначальника депздрава Людмила Крылова. По ее словам, для того чтобы делать прививки пациентам, медучреждение должно иметь лицензию на вакцинацию.

«Количество пунктов вакцинации зависит от лицензии. Сейчас мы работаем над тем, чтобы выявить все адреса. Лицензию на вакцинацию имеет каждая ЦРБ, а это минимум 20 заведений. Каждая поликлиника имеет лицензию по каждому адресу. Навскидку это получится более 30 пунктов», — отметила Людмила Крылова.

Также Крылова сказала, что сейчас ведётся подсчет по системе бережливых технологий, сколько времени и врачей потребуется на то, чтобы в день привить условную сотню пациентов, передает Бел.ru.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают введение иммунных паспортов в случае изменения ситуации с коронавирусом. Об этом 15 января заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он подчеркнул, что в рекомендациях ВОЗ по ЧС в области здравоохранения о подтверждении вакцинации для путешественников за рубеж сказано, что «на данный момент» подтверждение вакцинации не требуется.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021