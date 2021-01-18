Более 30 пунктов вакцинации от COVID-19 откроют в Белгородской области

В Белгородской области планируют развернуть более 30 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила замначальника депздрава Людмила Крылова. По ее словам, для того чтобы делать прививки пациентам, медучреждение должно иметь лицензию на вакцинацию.

«Количество пунктов вакцинации зависит от лицензии. Сейчас мы работаем над тем, чтобы выявить все адреса. Лицензию на вакцинацию имеет каждая ЦРБ, а это минимум 20 заведений. Каждая поликлиника имеет лицензию по каждому адресу. Навскидку это получится более 30 пунктов», — отметила Людмила Крылова.

Также Крылова сказала, что сейчас ведётся подсчет по системе бережливых технологий, сколько времени и врачей потребуется на то, чтобы в день привить условную сотню пациентов, передает Бел.ru.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают введение иммунных паспортов в случае изменения ситуации с коронавирусом. Об этом 15 января заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он подчеркнул, что в рекомендациях ВОЗ по ЧС в области здравоохранения о подтверждении вакцинации для путешественников за рубеж сказано, что «на данный момент» подтверждение вакцинации не требуется.