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Пробки после снегопадов в Москве достигли шести баллов

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В Москве коммунальная техника продолжает чистить дороги после вчерашнего снегопада, пробки на дорогах достигли шести баллов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта в понедельник, 18 января.

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«Движение в городе рабочее, сейчас на дорогах 6 баллов. После вчерашнего снегопада коммунальная техника продолжает убирать город», — указывают в депртансе.

К вечеру понедельника прогнозируются пробки в 7–8 баллов.

В настоящий момент основные затруднения наблюдаются на МКАД, на внешней стороне, от Щелковского шоссе до Осташковского шоссе, на Волгоградском проспекте в направлении центра, в районе метро «Текстильщики». Также есть заторы на Рязанском проспекте в направлении центра, в районе метро «Нижегородская».

Водителям рекомендуется быть осторожнее из-за гололедицы и отложить поездки на внепиковое время.

«На дорогах сильная гололедица. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, чтобы не попасть в ДТП», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил «РИА Новости», что после снегопадов сугробы в Москве выросли до 40 см..

По словам заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, в городе с 14 января выпало более половины месячной нормы осадков, на столичные снегосплавные пункты вывезли свыше 1 млн куб. м снега. Чиновник отметил, что снег убирают около 65 тыс. рабочих и не менее 11 тыс. единиц спецтехники.

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