МЧС увеличит число спасателей для поиска пострадавших после схода лавины

МЧС увеличит группировку людей для участия в спасательной операции после схода лавины в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в понедельник, 18 января, в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время к работам на склоне горы привлечено более 50 человек. Всего для поиска пострадавших будут привлечены 172 человека», — цитирует представителя министерства «РИА Новости».

Лавина сошла на горнолыжную трассу днем в понедельник. По предварительным данным регионального МЧС, под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Снежной массой повреждено кафе.

В момент схода лавины на трассе могли находиться от четырех до 12 человек, передает RT. РЕН ТВ уточняет, что под снегом могут находиться до 20 человек, среди которых несколько детей.

Накануне ГУ МЧС по республике распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. Гражданам рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.

Руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев сообщил, что лавина могла сойти на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии из-за сейсмического воздействия после принудительно спущенной массы снега в другом месте, передает телеканал «360».

Ранее в понедельник в спасательных службах сообщили, что шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в Карачаево-Черкесии.