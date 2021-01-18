Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Воробьев заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Подмосковье
Мир
МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну
Мир
Эксперт прокомментировал требование удалить Telegram из App Store
Мир
Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов
Мир
В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса
Общество
Суд приговорил аспиранта МГУ Мифтахова к 6 годам колонии
Общество
Лавров рассказал о перенесенном COVID-19
Мир
В ВОЗ заявили о нахождении мира на грани моральной катастрофы
Общество
В кафе и ресторанах Башкирии будут проверять наличие ковидного паспорта

Первую в Красноярском крае ветровую станцию запустят в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае в 2021 году должны запустить в эксплуатацию первую в регионе ветровую станцию. Тепловетрогенерационный комплекс «ТеРУС» устанавливают на базе ООО «ОКБ Микрон» в Емельяновском районе.

Партия «зеленых»: рынок альтернативной энергетики РФ привлек Европу
Иностранные компании могут инвестировать миллиарды евро в новые проекты

В региональном министерстве промышленности ИА KrasnoyarskMedia рассказали, что эта система позволит получать и накапливать из энергии ветра тепло для работы предприятия. Автономный комплекс сможет работать при температуре до –70 градусов, а сроки его службы могут достигать 60 лет.

Лабораторию для станции уже подготовили. Первый объект на ее территории установят в течение года, а в течение трех лет наладят производство станций. В министерстве промышленности заявили, что, если проект удастся успешно реализовать, выработка энергоресурсов станет менее затратной.

Подобные комплексы будут размещать в удаленных поселках на севере края. Сейчас эксперты оценивают потенциал территорий для внедрения возобновляемых источников энергии и снижения стоимости выработки энергоресурсов.

На промышленной территории самого предприятия уже возвели три корпуса. Там создается оборудование для разных видов промышленности. Как сказал гендиректор ООО «ОКБ Микрон» Дмитрий Салов, даже на этой стадии объемы производства растут, по итогам 2020 года удалось увеличить выпуск готовой продукции в два раза, до 3 тыс. т. К 2025 году завод планируют вывести на проектную мощность.

Предприятие продолжают оснащать уникальными станками, которые позволяют работать со сверхтяжелым и габаритным оборудованием. Сейчас монтируется станок «Титан», на котором будут изготавливаться колеса гидротурбин — самые крупные по массе детали в машиностроении. Его должны ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021