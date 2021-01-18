Первую в Красноярском крае ветровую станцию запустят в 2021 году

В Красноярском крае в 2021 году должны запустить в эксплуатацию первую в регионе ветровую станцию. Тепловетрогенерационный комплекс «ТеРУС» устанавливают на базе ООО «ОКБ Микрон» в Емельяновском районе.

В региональном министерстве промышленности ИА KrasnoyarskMedia рассказали, что эта система позволит получать и накапливать из энергии ветра тепло для работы предприятия. Автономный комплекс сможет работать при температуре до –70 градусов, а сроки его службы могут достигать 60 лет.

Лабораторию для станции уже подготовили. Первый объект на ее территории установят в течение года, а в течение трех лет наладят производство станций. В министерстве промышленности заявили, что, если проект удастся успешно реализовать, выработка энергоресурсов станет менее затратной.

Подобные комплексы будут размещать в удаленных поселках на севере края. Сейчас эксперты оценивают потенциал территорий для внедрения возобновляемых источников энергии и снижения стоимости выработки энергоресурсов.

На промышленной территории самого предприятия уже возвели три корпуса. Там создается оборудование для разных видов промышленности. Как сказал гендиректор ООО «ОКБ Микрон» Дмитрий Салов, даже на этой стадии объемы производства растут, по итогам 2020 года удалось увеличить выпуск готовой продукции в два раза, до 3 тыс. т. К 2025 году завод планируют вывести на проектную мощность.

Предприятие продолжают оснащать уникальными станками, которые позволяют работать со сверхтяжелым и габаритным оборудованием. Сейчас монтируется станок «Титан», на котором будут изготавливаться колеса гидротурбин — самые крупные по массе детали в машиностроении. Его должны ввести в эксплуатацию в 2022 году.