Гватемала применила военную силу к мигрантам из Гондураса

Военные Гватемалы попытались остановить караван мигрантов. Беженцы из Гондураса пытались попасть в США. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Также солдаты использовали для разгона дубинки. Экстрадировать в Гондурас удалось около 1 тыс. граждан, передает телеканал «Известия». Границу с Гватемалой пересекли около 9 тыс. мигрантов. Беженцы намеревались продвинуться в сторону Мексики. Люди надеются получить в Штатах жильё и работу. Граждан ожидают смягчения миграционной политики США после прихода к власти Джо Байдена — это было одним из его предвыборных обещаний.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.