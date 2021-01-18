Заболеваемость бешенством сократилась в Удмуртии

В Удмуртии улучшилась ситуация с бешенством. В 2020 году специалисты выявили лишь 26 случаев заболевания.

По данным Россельхознадзора, свободными от вируса остались 12 районов республики. Случаи заражения бешенством отмечены в 13 районах. Заболевание распространялось среди диких и домашних животных. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Всего за год зарегистрировано 26 случаев бешенства. В 2019 году выявили 49 случаев, в 2018 году — 27 случаев, в 2017 году — 67 случаев.

30 декабря 2020 года бешенство выявили в Камбарке. В 2021 году карантин продолжается в Киясовском, Камбарском и Кизнерском районах.

Ранее сообщалось, что в Томской области за год около 2,1 тыс. жителей пострадали от укусов животных. Троих человек покусали обезьяны.