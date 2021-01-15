Более 2 тыс. человек пострадали от укусов животных в Томской области

За год около 2,1 тыс. жителей Томской области пострадали от укусов животных. Троих человек покусали обезьяны.

По данным Роспотребнадзора, основная часть обращений приходится на нападения собак. Домашние и бродячие животные покусали 1,9 тыс. человек. Специалисты напоминают, что укусы собак могут быть опасны заражением бешенством. Однако в 2020 году в Томской области не зарегистрировали ни одного эпизоотического очага заболевания. Об этом пишет РИА «Томск».

От укусов диких животных пострадали 44 человека. Всего зарегистрировано 15 укусов крыс, три — обезьян, десять — мышами, три — бурундуками. Одного человека укусила ондатра.

В Томске действуют три центра антирабической помощи, которые занимаются профилактикой бешенства и оказанием помощи при укусах животных. Также центры работают на базе районных больниц.

В 2019 году было зафиксировано 2,6 тыс. случаев укусов животных. Наибольшее число пострадавших было зарегистрировано в Томске.