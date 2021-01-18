Три ребенка пострадали в ДТП в Удмуртии

Три ребенка получили травмы в результате ДТП в Удмуртии. В ликвидации последствий аварии участвовали 17 человек.

Автомобили Renault Sandero и ВАЗ-2113 столкнулись на объездной дороге между Сарапульским и Можгинским трактами. С места происшествия были эвакуированы пять пострадавших, в том числе мальчики 2007, 2010 и 2016 годов рождения. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в Тюменской области. При столкновении двух легковых машин два человека погибли, еще двое получили травмы. Известно, что оба автомобиля двигались из Курганской области.