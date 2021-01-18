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Два человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Тюменской области

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В Тюменской области при столкновении двух легковых машин погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Авария произошла в воскресенье, 17 января, на 110-м км федеральной трассы Курган — Тюмень. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21703 выехал на встречку, где врезался в Toyota Camry, пишет Megatyumen.ru.

В результате столкновения 31-летний водитель отечественной легковушки и его 34-летняя пассажирка получили травмы, от которых скончались на месте. Также пострадали 20-летняя девушка и 30-летний мужчина, находившиеся в легковушке. Водитель иномарки не пострадал.

Известно, что обе машины двигались из Курганской области, все участники ДТП являются жителями Тюменской области. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

17 января на федеральной трассе «Чуйский тракт» в Новосибирской области столкнулись легковой и грузовой автомобили. Погибли два человека, еще один пострадал.

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