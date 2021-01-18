МИД России призвал ФРГ принять решение о выплатах всем блокадникам

Москва призывает Берлин принять решение о гуманитарных выплатах всем жителям блокадного Ленинграда вне зависимости от их национальности. Об этом в понедельник, 18 января, сообщила пресс-служба МИД РФ.

«В канун 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, отмечаемой 27 января 2021 года, и в связи с продолжающими поступать в адрес российских госорганов, включая МИД России, многочисленными обращениями граждан, переживших блокаду, хотели бы привлечь внимание к вопросу о выплате Германией индивидуальных компенсаций ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности», ― говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что правительство Германии в течение многих лет осуществляет выплаты блокадникам еврейской национальности, при этом люди других национальностей, которые также пережили блокаду Ленинграда, как не получали материальных компенсаций, так и не получают.

В МИД России расценили эту ситуацию как несоответствие принципам справедливости и равноправия. Также в ведомстве указали на неубедительность утверждений Берлина о невозможности индивидуальных выплат из-за возможности создания «нежелательного прецедента». По словам властей ФРГ, страну «захлестнула» бы волна требований о компенсации со стороны других пострадавших во Второй мировой войне.

24 января 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ФРГ выделить деньги на оснащение отделений госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге в рамках гуманитарного жеста в отношении ленинградских блокадников заслуживает высокой оценки.

О том, что ФРГ выделит России €12 млн в рамках помощи блокадникам Ленинграда, стало известно в январе 2020 года.

При этом о намерении оказать такую помощь говорилось в совместном заявлении министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса, которое было опубликовано еще 27 января 2019 года. В сообщении отмечалось, что этот шаг поможет Берлину «осознать свою историческую ответственность».

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным данным, за это время в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибли до 1,5 млн человек.