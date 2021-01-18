Вашингтон усиливает меры безопасности перед инаугурацией Байдена

Новые подразделения нацгвардии прибыли в Вашингтон, передает телеканал «Известия». В столицу приехали 15 тыс. бойцов. Солдаты следят за порядком на улицах и шоссе, некоторые дороги блокированы военными автомобилями. Также вокруг Капитолия установили КПП. Всего к 20 января число служащих нацгвардии нарастят до 25 тыс. человек. Солдаты прибудут из 50 штатов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.