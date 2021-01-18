Во Франции за несоблюдение комендантского часа оштрафовали почти 6 тыс. человек

Во Франции за несоблюдение комендантского часа оштрафовали почти 6 тыс. человек

2021-01-18 07:19:24

2021-01-18 07:19:24

2021-01-18 07:19:24

2021-01-18 07:19:24

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