Во Франции за несоблюдение комендантского часа оштрафовали почти 6 тыс. человек
Почти 6 тыс. французов получили штраф за нарушение карантина. Санкции применили в первый день действия расширенного комендантского часа. Нарушителям вручили штрафную квитанцию на €135, передает телеканал «Известия».
Власти страны сократили разрешенное нахождение на улице еще на четыре часа. Без экстренных причин французам теперь нельзя выходить из дома с 18:00 до 6:00.
Согласно последним данным минздрава, с начала пандемии во Франции от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 70 тыс. человек. Общее число случаев заражения в стране превысило 2,8 млн.
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