Буров одержал вторую победу на этапе Кубка мира по фристайлу
Максим Буров одержал вторую победу на этапе кубка мира по фристайлу, который проходит в Ярославле. В лыжной акробатике он показал результат в 125,34 балла, сообщает телеканал «Известия».
Вторым стал россиянин Станислав Никитин с результатом 123,98 балла. Бронзу взял канадец Льюис Ирвинг.
В командном зачете сборная России заняла первое место. Второй состав сборной разместился на четвертом месте.
Этап в Ярославле состоялся без зрителей. 23 января этап Кубка мира по фристайлу примет Москва.
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