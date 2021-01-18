Автомобиль сбил амурского тигра на трассе из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре

Самец амурского тигра погиб под колесами автомобиля на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре в районе села Троицкое. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр» в понедельник, 18 января.

Инцидент произошел накануне вечером. Хищник перебегал дорогу и попал под автомобиль Suzuki, водитель которого не успел среагировать.

На месте работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что труп животного будет доставлен в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске для проведения ветеринарно-биологической экспертизы.

Как сообщается на сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края, сейчас решается вопрос о привлечении водителя к ответственности. Это уже третий случай гибели амурских тигров в Хабаровском крае на дороге за последнее время, отметили в министерстве. Все три зарегистрированы на территории Нанайского района.

14 января сообщалось, что в Хабаровском крае в 3 км от села Покровка Бикинского района специалисты Минприроды обнаружили истощенную самку амурского тигра и доставили в реабилитационный центр.

23 декабря в Приморском крае в центре реабилитации тигров и других редких животных МРОО «Центр «Тигр» спасли жизнь раненому тигренку. Он был изъят из природы в ноябре в одном из северных районов края.