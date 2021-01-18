Стала известна дата поединка Волкова и Оверима

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал бой россиянина Александра Волкова и Алистара Оверима из Нидерландов, выступающих в тяжелой весовой категории. Об этом сообщается на странице UFC в Instagram.

Поединок состоится 6 февраля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» в рамках турнира серии UFC FIght Nights.

24 октября Волков победил техническим нокаутом во втором раунде американца Уолта Харриса на турнире UFC 254, который проходил на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

За свою бойцовскую карьеру 32-летний россиянин провел 40 боев, одержал 32 победы и потерпел восемь поражений.

На счету 40-летнего Оверима 65 боев, из которых 46 закончились для него победой и 18 — поражением. Один бой признали несостоявшимся.