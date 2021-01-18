Назван проявившийся у здоровых людей симптом коронавируса

Проблемы со сном из-за коронавирусной инфекции наблюдаются как у заболевших, так и у здоровых жителей России. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов.

По его словам, с нарушением сна столкнулись более трети заболевших COVID-19. В первые дни после заражения люди или теряют сон, или он резко ухудшается, а потом, с развитием болезни, наоборот, начинают спать больше обычного.

«Когда посчитали статистику, то оказалось, что люди, зараженные коронавирусной инфекцией, где-то в 37% случаев испытывали такие проблемы со сном», — сказал врач-сомнолог.

Он отметил, что избежавшие заражения коронавирусом также стали спать хуже. Врач связал это с переменами в образе жизни. Из-за самоизоляции люди стали меньше двигаться, при этом на них психологически давит груз тревожных новостей.

«Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30% людей, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна», — заключил Полуэктов.

В конце ноября заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства Александр Мельников назвал три неочевидных и редких симптома COVID-19. По его словам, это нарушения в работе желудочно-кишечного тракта в виде диареи, высыпания на коже и бессонница.