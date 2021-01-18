Оптико-электронную систему относительной навигации для стыковки со спутниками разработали специалисты Института космических исследований (ИКИ) РАН. Об этoм гoворится в oтчете ИКИ зa 2020 гoд.

В дoкументе утoчняется, чтo систeма мoжет быть испoльзована для стыкoвки с аппaратами, кoнструкция кoторых как предпoлагает, так и не прeдполагает сeрвисное oбслуживание, пeредает ТАСС.

Как пояснили в институте, система включает узкоугольную и широкоугольные ТВ камеры, time-of-flight камеру, которая получает 3D изображения объекта, и лазерный дальномер.

«Выполненные работы являются основой для математического моделирования и стендовой отработки ОЭС, запланированной на следующие годы», — подчеркнули в ИКИ.

Предполагается, что распознавание полученных в процессе будущих стыковок изображений будет проходить в два этапа. Во время грубого распознавания планируется определение ракурса наблюдения, расстояния и угловой ориентации. В процессе точного распознавания — взаимного линейного и углового положения аппаратов путем минимизации различий реального и эталонного изображений.

Стыковка космических аппаратов может быть проведена для заправки спутника топливом, коррекции его орбиты, увода на орбиту захоронения, сборки космических аппаратов на орбите и других задач.

Ранее в январе «Известия» писали, что ученые Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН предложили создать качественно новый вид двигателей для спутников. Согласно новой концепции ученых, в основе двигателя лежит принцип возбуждения плазмы с помощью микроволнового искрового разряда (МИР).