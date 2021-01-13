Ученые РАН предложили создать новый двигатель для спутников

Ученые Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН предложили создать качественно новый вид двигателей для спутников. Эксперты в области космической техники поделились с «Известиями» комментариями по новой разработке.

Согласно новой концепции ученых, в основе двигателя лежит принцип возбуждения плазмы с помощью микроволнового искрового разряда (МИР).

В отличие от распространенных сегодня спутниковых двигателей на газовом топливе новое устройство будет использовать в качестве источника энергии специальные металлодиэлектрические пластины, запаса которых хватит для 10 лет автономной работы.

Эксперты назвали идею плазменного двигателя интересной, но для окончательной оценки нужно дождаться ее воплощения «в железе», отметили они.

По мнению руководителя Астрономического сообщества БФУ имени Иммануила Канта Алексея Байгашева, предлагаемая российскими учеными концепция двигателя имеет важное преимущество: рабочее тело в ней изначально находится в твердом, а не сжиженном состоянии — это позволит значительно уменьшить объем, занимаемый топливом, упростить хранение, транспортировку и подготовку космического аппарата к запуску.

Подробнее читайте в газете «Известия» 13 января.