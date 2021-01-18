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«Интер» победил «Ювентус» в чемпионате Италии впервые с 2016 года
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«Интер» победил «Ювентус» в чемпионате Италии впервые с 2016 года

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В матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» в домашнем матче обыграл туринский «Ювентус» со счетом 2:0.

Победу своей команде принесли Артуро Видаль (12-я минута) и Николо Барелла (52).

Это первая победа миланского клуба над «Ювентусом» с 18 декабря 2016 года. С тех пор «Интер» пять раз проиграл и дважды сыграл в ничью с туринцами. Противостояние этих двух команд называют «Всеитальянским дерби» или «Дерби Италии» и имеет более чем 100-летнюю историю

После этой встречи «Интер» занимает 2-е место турнирной таблицы с 40 очками. По очкам он сравнялся с лидером чемпионата «Миланом», у которого есть игра в запасе. «Ювентус» с 33 очками идет на 5-м месте.

В следующем туре «Интер» 23 января на выезде сыграет с «Удинезе», а «Ювентус» 24 января примет «Болонью».

11 января португальский нападающий итальянского ФК «Ювентус» Криштиану Роналду повторил абсолютный мировой рекорд по количеству забитых голов в официальных матчах.

Свой 759-й гол 35-летний Роналду забил в матче 17-го тура серии А против «Сассуоло» (3:1). Таким образом, футболист повторил абсолютный мировой рекорд по числу мячей, который установил чешский форвард Йозеф Бицан в период с 1935 по 1955 год.

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