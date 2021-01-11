Роналду стал рекордсменом по числу голов в официальных матчах

Португальский нападающий итальянского ФК «Ювентус» Криштиану Роналду повторил абсолютный мировой рекорд по количеству забитых голов в официальных матчах. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» в понедельник, 11 января.

Свой 759-й гол 35-летний Роналду забил в матче 17-го тура серии А против «Сассуоло» (3:1), пишет RT. Таким образом, футболист повторил абсолютный мировой рекорд по числу мячей, который установил чешский форвард Йозеф Бицан в период с 1935 по 1955 год. Третье место занимает бывший нападающий сборной Бразилии Пеле (757 мячей), пишет телеканал «360».

Гол в матче против «Сассуоло» также стал для Роналду 15-м в текущем сезоне чемпионата Италии. Так, португалец стал единственным игроком, который забивает 15 и более голов в топ-5 лиг на протяжении 15 сезонов подряд, начиная с сезона-2006/07.

Всего в этом сезоне Роналду провел 17 матчей за «Ювентус», в которых забил 19 голов и сделал три результативные передачи.

9 января рекорд в чемпионате Испании установил Лионель Месси. Аргентинский футболист «Барселоны» забил два мяча в матче чемпионата Испании против «Гранады» и стал первым игроком в испанском первенстве, который забивал минимум 10 голов в последних 15 сезонах.