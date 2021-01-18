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Эксперты не исключили подъема заболеваемости COVID-19 в конце зимы

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В конце февраля — начале марта в России может наблюдаться сезонное повышение заболеваемости COVID-19, в это время на ухудшение эпидобстановки будет влиять погодный фактор, рассказали «Известиям» эксперты.

Держать иммунитет: в России приступят к массовой вакцинации
По оценкам экспертов, на прививочную кампанию потребуется несколько месяцев

Такой прогноз дал гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк. Затем, по его словам, можно ожидать улучшение обстановки, которое произойдет в том числе благодаря вакцинации.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 стартует в России в понедельник, 18 января.

«К концу весны — началу лета эпидемиологическая обстановка в стране улучшится, будет заметен эффект от массовой вакцинации, который совпадет с сезонным снижением заболеваемости», — отметил Сергей Шуляк.

Эксперт также добавил, что для снижения показателей заболеваемости иммунитет должен возникнуть у половины населения РФ.

О том, что к лету возрастет число доз выпускаемой вакцины, ранее «Известиям» заявлял руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, сейчас каждый месяц выпускается примерно 1,5 млн доз, а к лету их количество может увеличиться в несколько раз.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Орбита «Спутника»: регионы запускают массовую вакцинацию от COVID-19

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