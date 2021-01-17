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Снимавшего видео мужчину накрыло огромной волной в Сочи

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Молодого человека, снимавшего видео на пирсе в Сочи, накрыло огромной волной. Ролик с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Любимый Сочи» в воскресенье, 17 января.

На кадрах видно, что двое мужчин снимают видео на смартфон во время шторма. Один из них позирует на фоне моря. В какой-то момент его накрывает гигантской волной.

При этом оператор успевает укрыться за колонной.

Накануне сообщалось, что отдыхавшие в горах Непала туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину.

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