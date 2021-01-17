Туристы в Непале сняли сошедшую на них лавину

Отдыхавшие в горах Непала туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину. Видеозаписью с места событий они поделились в Instagram.

По словам путешественников, они ночевала возле озера Капуче, которое считается самым низкорасположенным ледниковым озером в мире, когда утром стали свидетелями впечатляющего природного явления.

На опубликованных кадрах видно, как с гор постепенно сходит лавина, поднимающая в воздух облака снега, а затем обрушивается на водоем.

Ранее сообщалось, что на видео попал момент землетрясения, которое ощутили жители Бурятии 5 ноября. Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали в Забайкальском крае в 5,5 км от села Шонуй Красночикойского района ранее 5 ноября.