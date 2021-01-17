Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
У Капитолия в Вашингтоне полиция задержала вооруженного мужчину
Мир
Администрация Байдена ведет переговоры с Ираном по ядерной сделке
Общество
В РФ вступил в силу закон о допустимом весе посылок для заключенных
Мир
Швейцарская компания не стала комментировать сообщения о планах по СП-2
Общество
Прививку от COVID с 17 января можно сделать в выездном пункте в ГУМе
Спорт
Решение по месту проведения ЧМ по хоккею могут принять 18 января
Спорт
Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры
Происшествия
Движение транспорта на 24-м км МКАД восстановлено
Спорт
«Спартак» подписал контракт с нидерландским полузащитником Хендриксом

Туристы в Непале сняли сошедшую на них лавину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отдыхавшие в горах Непала туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину. Видеозаписью с места событий они поделились в Instagram.

По словам путешественников, они ночевала возле озера Капуче, которое считается самым низкорасположенным ледниковым озером в мире, когда утром стали свидетелями впечатляющего природного явления.

На опубликованных кадрах видно, как с гор постепенно сходит лавина, поднимающая в воздух облака снега, а затем обрушивается на водоем.

Ранее сообщалось, что на видео попал момент землетрясения, которое ощутили жители Бурятии 5 ноября. Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали в Забайкальском крае в 5,5 км от села Шонуй Красночикойского района ранее 5 ноября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021