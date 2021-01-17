Станцию метро «Алма-Атинская» в Москве закроют 18 января

Станцию Московского метрополитена «Алма-Атинская» вновь временно закроют на технические работы 18 января. Об этом сообщили в воскресенье, 17 января, в пресс-службе столичного дептранса в Telegram-канале.

«Завтра, 18 января, с 12:00 до 17:00 будет закрыта станция «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии для проведения технических работ. Пользуйтесь автобусами 676, 740 и 764», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, добраться до станции метро «Борисово» Люблинско-Дмитровской линии можно на автобусах 740 и 764, а до станций «Красногвардейская» Замоскворецкой линии и «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии следует автобус 676.

Ранее станцию временно закрывали 11 и 15 января для проведения технических работ.