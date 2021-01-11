Станцию метро «Алма-Атинская» временно закроют из-за технических работ

В Москве станцию Замоскворецкой линии метро «Алма-Атинская» временно закроют ради проведения технических работ. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил сайт столичной мэрии.

Станция будет закрыта 11 января с 10:00 до 15:00, 15 января с 10:00 до 15:00, а также 18 января с 12:00 до 17:00, пишет «Москва 24». Во время проведения технических работ пассажиры смогут добраться до станций «Красногвардейская» Замоскворецкой линии и «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии на автобусе маршрута №676.

До станции «Борисово» можно будет доехать на маршрутах №740 и №764, пишет РИАМО.

3 января сообщалось, что первые в современной истории женщины-машинисты электропоезда вышли на линию московского метро. Для сотрудниц разработали специальную форменную одежду с учетом пожеланий действующих работниц метро, а также опыта мужчин-машинистов. Курсировать поезда с женщинами-машинистами будут на Филевской линии столичной подземки.