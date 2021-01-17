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В России разрешат продажи сельхозтоваров на своей земле

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Министерство сельского хозяйства России готовит законопроект, согласно которому в стране разрешат продажу с/х продукции на землях, принадлежащих крестьянским, фермерским хозяйствам, а также потребительским кооперативам. Кроме того, разрешается возводить на этой территории временные торговые помещения. Об этом в воскресенье, 17 января, «Известиям» рассказал источник в ведомстве.

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По его словам, в министерстве считают, внесение соответствующих изменений в закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и другие законодательные акты позволит жителям сел снизить издержки, связанные со сбытом их продукции.

«В настоящее время у фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов есть потребность в реализации произведенной продукции не на рынках и ярмарках (ввиду их удаленности), а непосредственно на земельных участках, на которых была произведена продукция. Поскольку это позволяет существенно снизить издержки, связанные со сбытом», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Документ планируется внести в Госдуму в июле.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 18 января.

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