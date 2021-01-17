Адвокат рассказал подробности дела об импичменте Трампа

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа рассказал подробности дела об импичменте главы государства. По словам Руди Джулиани, Трампа уличают в подстрекательстве к насилию, сообщает телеканал «Известия» 17 января.

Речь идет о заявлениях Трампа о мошенничестве на президентских выборах. Джулиани намерен доказать, что утверждения президента не являются подстрекательством к насилию.

В ходе защиты он намерен представить доказательства о нарушениях на прошедших в ноябре 2020 года выборах главы государства.

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