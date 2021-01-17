Бразилия направила дополнительный запрос по вакцине «Спутник V»

Бразилия рассматривает вопрос регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», регулятор запросил о препарате дополнительную информацию, сообщает телеканал «Известия».

Производство «Спутника V» в Бразилии началось 15 января. Предполагается, что до марта страна получит первые 10 млн доз препарата.

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