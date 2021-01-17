В Санкт-Петербурге таксист ограбил и вытолкнул из машины пассажирку

В Санкт-Петербурге таксист ограбил пассажирку, а после вытолкнул ее из машины и уехал, сообщил 17 января телеканал 78 со ссылкой на правоохранительные органы.

Петербурженка обратилась в полицию после случившегося в ночь на 17 января.

Она рассказала, что вызвала такси, за рулем Honda был мужчина неславянской внешности.

Со слов пострадавшей, таксист вытолкал ее из машины, а затем ограбил.

Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Водитель догнал пассажирку и, схватив женщину, сорвал с нее золотую цепочку.

Ранее, 13 января, в подмосковной Истре на водителя такси напал мужчина с ножом.

Таксисту спасла жизнь толстая золотая цепочка, однако после ранения его все-таки госпитализировали.