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В Подмосковье таксиста от нападения с ножом спасла золотая цепочка

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Водитель такси едва не стал жертвой преступника, который набросился на него с ножом в подмосковной Истре. Как пишет РЕН ТВ, мужчину спасла золотая цепочка.

Конфликт между двумя мужчинами произошел в поселке Шелковая Гора по невыясненной причине. По предварительным данным, злоумышленник выхватил нож и попытался порезать оппонента, однако толстая золотая цепочка приняла на себя удар и спасла жизнь 54-летнему таксисту.

Тем не менее, в результате нападения мужчина получил ранение, его госпитализировали и провели операцию. На данный момент жизни водителя ничего не угрожает. Преступник находится в розыске, обстоятельства нападения выясняются.

Ранее 12 января сообщалось, что в одной из московских квартир вооруженный ножом мужчина напал на полицейских, нападавший ликвидирован, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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